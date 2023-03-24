لصحتك قلل الأغذية العالية بالملح مثل الشوربات سريعة التحضير واللحوم المصنعة

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نصحت هيئة الغذاء والدواء بتقليل الأغذية العالية بالملح قدر الإمكان مثل الشوربات سريعة التحضير واللحوم المصنعة؛ لتجنب زيادة استهلاكك للملح خلال اليوم.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر: اختر أطعمة أقل محتوى بالملح، مشيرة إلى أن وجود بعض الأغذية عالية المحتوى بالملح في نظامك الغذائي يؤدي إلى زيادة استهلاكك للملح مثل: