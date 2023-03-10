لصوص يسرقون 3 سيارات فاخرة في ثوانٍ معدودة بأمريكا

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استطاع لصوص، سرقة سيارات فاخرة تفوق قيمتها الـ300 ألف دولار أمريكي، من إحدى وكالات بيع السيارات في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية.
وبحسب الشرطة، فإن السرقة التي وقعت في نهاية فبراير الماضي، سرق خلالها 3 سيارات من نوع BMW وسيارة Maserati، مبينة أن اللصوص اقتحموا الوكالة عبر تحطيم واجهتها الأساسية باستخدام الطوب.
وفي الفيديو، يمكن رؤية اللصوص يبحثون في المكتب ليجدوا مفاتيح السيارات، وعندما قاموا بتجريب المفاتيح أضاءت هذه السيارات. وفي غضون ثوانٍ، استقلوا السيارات وقادوها عبر مقدمة المتجر.
وتبلغ القيمة الإجمالية لعملية السرقة أكثر من 310 آلاف دولار، وفقًا لتقرير الشرطة.
وأفاد المحقق الرئيسي في القضية كالفين هيلمز، بأنه تم العثور بالفعل على سيارتين من بين أربع سيارات مسروقة من صالة العرض، مشيرًا إلى أنه عندما دخل اللصوص الوكالة، بدا أنهم يعرفون بالضبط إلى أين يتجهون للحصول على المفاتيح.