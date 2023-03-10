Icon

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل  Icon احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد Icon في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
من نوع BMW وسيارة  Maserati

لصوص يسرقون 3 سيارات فاخرة في ثوانٍ معدودة بأمريكا

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
لصوص يسرقون 3 سيارات فاخرة في ثوانٍ معدودة بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استطاع لصوص، سرقة سيارات فاخرة تفوق قيمتها الـ300 ألف دولار أمريكي، من إحدى وكالات بيع السيارات في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية.

3 سيارات

وبحسب الشرطة، فإن السرقة التي وقعت في نهاية فبراير الماضي، سرق خلالها 3 سيارات من نوع BMW وسيارة Maserati، مبينة أن اللصوص اقتحموا الوكالة عبر تحطيم واجهتها الأساسية باستخدام الطوب.

وفي الفيديو، يمكن رؤية اللصوص يبحثون في المكتب ليجدوا مفاتيح السيارات، وعندما قاموا بتجريب المفاتيح أضاءت هذه السيارات. وفي غضون ثوانٍ، استقلوا السيارات وقادوها عبر مقدمة المتجر.

310 آلاف دولار

وتبلغ القيمة الإجمالية لعملية السرقة أكثر من 310 آلاف دولار، وفقًا لتقرير الشرطة.

وأفاد المحقق الرئيسي في القضية كالفين هيلمز، بأنه تم العثور بالفعل على سيارتين من بين أربع سيارات مسروقة من صالة العرض، مشيرًا إلى أنه عندما دخل اللصوص الوكالة، بدا أنهم يعرفون بالضبط إلى أين يتجهون للحصول على المفاتيح.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم