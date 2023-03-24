لفتة من أمير الرياض لوزير الشؤون الإسلامية

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وثق مقطع فيديو لفتة جميلة ورائعة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال حفلَ الفائزين في مسابقة الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين، حيث وصف وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بـ الزميل، وأنه بضيافته لتكريم الفائزين.
وأشاد الأمير فيصل بن بندر بحسن التنظيم لهذه المسابقة من الوزير وزملائه بالوزارة.
وبرعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – ونيابةً عنه، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفلَ الفائزين في مسابقة الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين، التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية- بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أمانة المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
وقالَ أميرِ الرياض: أتشرَّف بإنابة خادم الحرمين الشريفين، بحضور هذه المسابقة الشريفة والكريمة، مؤكدًا أن هؤلاء الرجال الذين ختموا القرآن وحفظوه وتنافسوا عليه حقَّقُوا خيري الدنيا والآخرة.
وأعرب عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمنيًا لجميع الفائزين المزيد من التوفيق والنجاح.