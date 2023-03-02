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انطلاق أعمال المؤتمر في نيودلهي

لقاءات وزير الخارجية مع نظرائه أثناء حضوره قمة العشرين

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
لقاءات وزير الخارجية مع نظرائه أثناء حضوره قمة العشرين
المواطن فريق التحرير

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يشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، في فعاليات قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي.

مشاركة وزير الخارجية

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية، عبر تويتر اليوم، صورًا لمجموعة من الحوارات واللقاءات التي جمعت الأمير فيصل بن فرحان مع نظرائه، وكان من أبرزهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش القمة.

وبدأ اجتماع وزراء العشرين اليوم بدقيقة صمت على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت مناطق في تركيا وسوريا الشهر الماضي.

 

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