لقاء إعلامي مهم قبل انطلاق مؤتمر القطاع المالي

ينظم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق ‏المالية)، مساء ‏غد الأحد، اللقاء الإعلامي المصاحب لمؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية، الذي تنعقد أعماله يومي 15 و16 مارس الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

محاور مهمة

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية الدائمة للمؤتمر وزير المالية يعرب الثنيان، أن اللقاء الذي يشارك فيه بصحبة عدد من المسؤولين عن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بالمؤتمر الذي يستقطب في نسخته لهذا العام ممثلين من بنوك رائدة ونخبة من كبار أصحاب رأس المال الجريء والمتخصصين في السوق ورواد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يستعرضون مع خبراء إقليميين عددًا من المواضيع ويشاركون في جلسات حوارية تتناول محاور مهمة، إضافة إلى الكشف عن الاتفاقيات والإعلانات التي ستتم خلال المؤتمر، وكذلك استعراض الفعاليات المصاحبة كالمعرض وورش العمل المتخصصة.

ويمكن متابعة مجريات اللقاء عبر منصة مؤتمر القطاع المالي على موقع “تويتر” (هنا).