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ضمن منافسات الجولة الـ19

لقاء الوحدة والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
لقاء الوحدة والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الوحدة والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الوقت الفعلي لمواجهة الوحدة والهلال

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الوحدة والهلال في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 57:35 دقيقة فعلية.

وأُقيمت مباراة الوحدة والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

الوحدة ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب الدوري بعد الجولة الـ19

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ19، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الطائي، ثم الفيحاء بـ23 نقطة، يليه ضمك برصيد 22 نقطة بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الرائد بـ21 نقطة، الوحدة برصيد 20 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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