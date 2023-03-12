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للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا

لقاء مرتقب يجمع بين بوتين مع قادة الغرب

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
لقاء مرتقب يجمع بين بوتين مع قادة الغرب
المواطن - فريق التحرير

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الرئيس فلاديمير بوتين قد يجتمع على طاولة واحدة، مع قادة الغرب، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وقال أشخاص مطلعون على جدول أعمال الرئيس الروسي، إنه من المتوقع أن يحضر قمة مجموعة العشرين في سبتمبر في الهند، بعد الامتناع عن الحضور في الاجتماعين السنويين الماضيين.

تعديل جدول بوتين

وقالت وكالة بلومبيرغ، نقلًا عن مصادر على دراية بجدول أعمال بوتين، إن الكرملين يقوم بتعديل جدول بوتين؛ حتى يتمكن من السفر لحضور القمة في نيودلهي.

لقاء مرتقب يجمع بين بوتين مع قادة الغرب

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه في الوقت الحالي، يخطط الكرملين للمشاركة في القمة على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، كما قال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الخطط التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

وحوّل المسؤولون الروس هذا الأسبوع مواعيد انعقاد المنتدى الاقتصادي السنوي في فلاديفوستوك، الذي كان قد تم تحديده عشية قمة العشرين في 9 و10 سبتمبر، إلى أسبوع بعد ذلك، لمنح بوتين مزيدًا من المرونة لحضور القمة العالمية.

الهند دعت بوتين رسميًا

ودعت الهند بوتين رسميًا لحضور قمة مجموعة العشرين ووافق الكرملين على ذلك، لكن العام الماضي، وسط ضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الحرب، تخلى بوتين عن خططه لحضور الاجتماع في إندونيسيا وأرسل وزير الخارجية سيرغي لافروف مكانه، كما تخطى اجتماع مجموعة العشرين في روما قبل عام عندما كان يخطط لحرب أوكرانيا.

ومع ذلك، فإنه منذ نوفمبر، وجد الكرملين نفسه أقل عزلة في المجموعة، ففي اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي في أوائل مارس، رفضت روسيا والصين الصياغة الخاصة بالحرب التي تم الاتفاق عليها في قمة القادة في إندونيسيا قبل أقل من 6 أشهر.

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