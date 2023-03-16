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ضمن منافسات دوري الأبطال

لقاء نابولي ضد آينتراخت يمنح أوسيمين رقمًا تاريخيًا

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
لقاء نابولي ضد آينتراخت يمنح أوسيمين رقمًا تاريخيًا
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين التألق ضمن منافسات الموسم الحالي، وسجل ثنائية في مباراة نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت، ليحقق رقمًا مميزًا.

فوز نابولي ضد آينتراخت

ولعب نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني بالأمس، على ملعب “دييغور مارادونا”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجنوبي بثلاثة أهداف دون رد.

نابولي ضد آينتراخت
نتيجة مباراة الفريقين – المصدر @en_sscnapoli

وسجل فيكتور أوسيمين هدفين، وأحرز بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بفوزه بنتيجة 5\0 بمجموع المباراتين.

نابولي
لاعبو نابولي – المصدر @en_sscnapoli

تألق فيكتور أوسيمين

وجاء الهدف الأول لأوسيمين في مباراة نابولي ضد آينتراخت بعد متابعته لعرضية مميزة من ماتيو بوليتانو، ليقابلها برأسية رائعة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يتكرر الأمر ذاته من عرضية عند الدقيقة 53.

فيكتور أوسيمين
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن أوسيمين وصل بتسجيله في مباراة نابولي ضد آينتراخت إلى الهدف رقم 51 بقميص الفريق الجنوبي في جميع المسابقات منذ الانضمام إلى صفوفه، حيث خاض معه 90 مواجهة.

وأشارت شبكة الإحصائيات، إلى أن فيكتور أوسيمين أصبح أول لاعب في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ينجح في هز الشباك ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الأدوار الإقصائية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

أوسيمين في مباراة نابولي ضد آينتراخت
أوسيمين
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