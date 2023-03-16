لقاء نابولي ضد آينتراخت يمنح أوسيمين رقمًا تاريخيًا

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واصل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين التألق ضمن منافسات الموسم الحالي، وسجل ثنائية في مباراة نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت، ليحقق رقمًا مميزًا.
ولعب نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني بالأمس، على ملعب “دييغور مارادونا”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجنوبي بثلاثة أهداف دون رد.
وسجل فيكتور أوسيمين هدفين، وأحرز بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بفوزه بنتيجة 5\0 بمجموع المباراتين.
وجاء الهدف الأول لأوسيمين في مباراة نابولي ضد آينتراخت بعد متابعته لعرضية مميزة من ماتيو بوليتانو، ليقابلها برأسية رائعة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يتكرر الأمر ذاته من عرضية عند الدقيقة 53.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن أوسيمين وصل بتسجيله في مباراة نابولي ضد آينتراخت إلى الهدف رقم 51 بقميص الفريق الجنوبي في جميع المسابقات منذ الانضمام إلى صفوفه، حيث خاض معه 90 مواجهة.
وأشارت شبكة الإحصائيات، إلى أن فيكتور أوسيمين أصبح أول لاعب في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ينجح في هز الشباك ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الأدوار الإقصائية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.