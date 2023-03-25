لقاء ولي العهد بالعلماء والمواطنين يُجسّد قوة التلاحم والتعاضد والوفاء

عكس استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمواطنين في مُقتبل شهر رمضان، عميق تقديره واعتزازه بالشعب السعودي الذي وصفه في مرات عديدة بأنه أغلى ما يملكه هذا الوطن.

صدارة وأولوية

ولطالما احتل المواطنون في المملكة موقع الصدارة والأولوية في أحاديث ووجدان سمو ولي العهد؛ لما لهم من دور مهم وبنّاء وحيوي في خدمة الوطن ودعم مشروعاته التنموية الطموحة؛ ويأتي استقبال ولي العهد الكريم لهم اليوم، مُعززًا لهذا الوفاء المتبادل بين القيادة والشعب.

كما يمثل التقاء القيادة الرشيدة بالمواطنين في مُختلف مناطق المملكة، وسيلة تواصل عريقة رسخّها قادة هذه البلاد منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ويُعد استقبال اليوم امتدادًا لهذا النهج الأصيل الذي يُمثل مساحة لتبادل الأحاديث والرؤى في كل ما يصب في مصلحة الوطن.

تلاحم ووفاء وولاء

كذلك يجسد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعلماء والمواطنين قوة التلاحم والتعاضد والوفاء والولاء بين قيادة رشيدة وشعب كريم، كما يعكس الاهتمام والعناية الفائقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد بالعلماء والمواطنين في كافة أرجاء الوطن، كما يعكس حرص الأمير محمد بن سلمان على تعزيز الروابط الاجتماعية مع كافة أفراد المجتمع وخصوصًا في هذا الشهر الفضيل، في تأكيد على القيم الإنسانية السامية التي تُرسّخ طبيعة العلاقة بين القائد وأبناء وبنات شعبه والتي تمتاز بالتلاحم والولاء والوفاء.

استقبال المواطنين

واستقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، سماحة مفتي عام المملكة والأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والوزراء وجمعًا من الأهالي، الذين قدموا للسلام على ولي العهد والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك صافح ولي العهد المهنئين، وقد بادلهم ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.