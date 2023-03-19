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رافقته طائرات حربية ترحيبًا بزيارته

لقطات أولى لزيارة بشار الأسد وعقيلته لدولة الإمارات

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
لقطات أولى لزيارة بشار الأسد وعقيلته لدولة الإمارات
المواطن - فريق التحرير

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وصل الرئيس السوري بشار الأسد، ظهر اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية ترافقه خلالها عقيلته، أسماء الأسد.

مراسم الاستقبال

وقالت وكالة أنباء الإمارات، وام، إن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان في مقدمة مستقبلي بشار الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيبا بزيارته.

وجرت للرئيس الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن، ورافق الشيخ محمد بن زايد الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، ثم توجّه إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

لقطات أولى لزيارة بشار الأسد وعقيلته لدولة الإمارات

طائرات الإغاثة الإماراتية لـ سوريا

ويُذكر أن الإمارات كانت أرسلت طائرات إغاثة سيّرتها لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا إلى 230 طائرة بإجمالي مساعدات إغاثية تصل إلى 7 آلاف و367 طنًا، بخلاف سفينة مساعدات.

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