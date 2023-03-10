لقطات توثق المشاهد الأولية بعد إطلاق نار في هامبورغ

وثق مقطع فيديو نشرته شبكة CNN الأمريكية، المشاهد الأولية بعد إطلاق النار في هامبورغ الألمانية، واقتحام رجال الشرطة مبنى الحادثة المميتة في قاعة Kingdom Hall التابع لمركز شهود يهوه.

وخلف الحادث الذي وقع في شارع ديلبوغ بمنطقة غروس بورستيل، في ليل الخميس، العديد من القتلى ويعتقد أنه يبلغ عددهم 8 أشخاص فيما بلغ عدد الإصابات 7 أشخاص، كما قالت الشرطة الألمانية إنها تعتقد أن المهاجم قد تصرف بمفرده في إشارة إلى أنها قد تكون حادثة منعزلة.

الدافع مجهول

وأعلنت الشرطة الألمانية أنه المهاجم يُعتقد أنه لقي حتفه، مضيفة أنه حتى الآن لا يوجد معلومات موثوقة عن الدافع وراء الهجوم.

وقالت الشرطة إنها وجدت شخصًا قتيلًا في موقع الحادث، والذي تعتقد أنه قد يكون الجاني، فيما لا تزال التحقيقات جارية، مضيفة عبر حسابها على تويتر إن عددًا كبيرًا من عناصر الأمن انتشرت في موقع الحادث.

وناشد المكتب الفيدرالي للدفاع المدني سكان المنطقة بـ تجنّب منطقة الخطر وعدم الخروج في هذا الوقت.

الشرطة لم تستخدم أسلحتها في الحادث

ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن هولغر فيهرين، المتحدث باسم الشرطة، قوله إن المحققين لديهم مؤشرات على أن المهاجم ربما كان داخل المبنى وربما يكون من بين القتلى، مؤكدًا على أن الشرطة لم تضطر إلى استخدام أسلحتها خلال الحادث.

وأضاف فيهرين أن الشرطة سمعت صوت إطلاق نار من الطوابق العليا للمبنى، متابعًا أنه لا توجد مؤشرات على هروب المهاجم.

وقال إن الشرطة لم تتعرف بعد على هوية الضحايا وأن العمل مستمر في مكان الحادث، مستطردًا أنه ليس لديه معلومات عن شدة الإصابات التي أصيب بها الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفى.