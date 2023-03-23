لقطات توثق جهود المجندات في تنظيم المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

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وثق مقطع فيديو متداول يظهر قيام مجندات، بتنظيم حركة المصلين والمعتمرين داخل ساحات المسجد الحرام، في أول أيام رمضان المبارك.
وخلال المقطع المتداول عبر تويتر، ظهرت إحدى المجندات وهي توجه المعتمرات داخل المسجد الحرام، بينما قامت أخريات بالاصطفاف في الأماكن المخصصة لهن.
تواصل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، تقديم الخدمات والجهود للمعتمرين وزوار المسجد الحرام، في أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1444هـ.
وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين في شهر رمضان.