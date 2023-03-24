لقطات جمالية.. أتوك ملبين خاشعين متلهفين لمرضاتك وعفوك

نشرت رئاسة الحرمين الشريفين، لقطات جمالية لزوار المسجد الحرام خلال صلواتهم ودعواتهم وابتهالاتهم اليوم الجمعة، تحت عنوان “أتوك ملبين، خاشعين، متلهفين لمرضاتك وعفوك وعتقك”.

وبينت اللقطات التي نشرها الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين بموقع “تويتر” زوار بيت الله الحرام وهم في حالة روحانية خاشعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

جهود متواصلة

وفي وقت سابق، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الجمعة، على ضرورة تعزيز منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.

تسخير كافة الإمكانات

وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة سخرت كافة الإمكانيات البشرية والتقنية والفنية في سبيل نقل الخدمات نقلة نوعية في شتى المجالات بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام.

وأثنى السديس على ما رآه من جهود مباركة من منسوبي وكالة شؤون المسجد الحرام في بذل قصارى جهدهم لخدمة العمار والمصلين.

وأشاد السديس بدعم القيادة الرشيدة للخدمات ومقدميها في الحرمين الشريفين لينعم مرتادوهما بالسكينة والطمأنينة في أداء مناسكهم.