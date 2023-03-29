لقطات خيالية يوثقها مصور سعودي بالمسجد الحرام في رمضان

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تحدث المصور الفوتوغرافي حسين حداد عن تجربته بالتصوير في المسجد الحرام وتحديدًا خلال شهر رمضان.
"حسين حداد" مصور فوتوغرافي سعودي يحكي عن تجربته بالتصوير في #المسجد_الحرام وبالتحديد في مواسم #رمضان #العربية_في_رمضان
عبر:@Hisham_Khayyat pic.twitter.com/y92KhklgYA
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 29, 2023
وأوضح حداد في حواره لقناة “السعودية العربية” أنه بدأ هواية التصوير منذ تخرجه من الجامعة واستمر عمله بها، معتبرًا أن حياته مرتبطة بشكل وثيق بالتصوير.
وأشار حداد إلى أنه عمل بالتصوير الفوتوغرافي تحديدًا منذ عام 2009، واستمر بها حتى بدأت أول تجاربه التصويرية في الحرم منذ 2017 أي قبل نحو 7 سنوات، والتي تمكن من خلالها التقاط العديد من الصور الجذابة.
ولفت إلى أنه خلال عمله بالتصوير في الحرم وتحديدًا في رمضان والحج، التقط صورًا خيالية عجزت الكاميرات عن وصفها، لما بها من روحانيات لأشخاص رأوا الكعبة لأول مرة وفرحتهم بأداء المناسك، فضلًا عما تشهده المواسم من كثافة عددية جسدت روحانيات لسعادة وفرحة الأشخاص بوجودهم بالمسجد الحرام.