لقطات رائعة لـ القاهرة من رائد الفضاء الإماراتي النيادي

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شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، متابعيه عبر تويتر، لحظات مرور محطة الفضاء الدولية فوق القاهرة، ليظهر صورًا رائعة لها ليلًا.
"نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر“ هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء. pic.twitter.com/nEEUiJ7Uly
— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 28, 2023
ويظهر الفيديو، لقطات ليلية مقربة للقاهرة من الفضاء. وقال النيادي، في تغريدة عبر تويتر: “نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، أوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر- هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون”.
وأضاف: “تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء”.
كان النيادي وصل إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، قبل أيام قليلة، وهو أول رائد عربي يقضي 6 أشهر متواصلة في محطة الفضاء.