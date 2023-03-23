لقطات روحانية توحد قلوب المسلمين أول أيام رمضان على مائدة الإفطار بالمسجد الحرام

وثقت لقطات مصورة من المسجد الحرام، لحظات تناول الإفطار بين جموع المسلمين الزائرين والمعتمرين في أول أيام شهر رمضان المبارك.

تقرير مرئي 🎥| في أول يوم من #رمضان توحّدت قلوب المسلمين على مائدة الإفطار بالمسجد الحرام. #رئاسة_شؤون_الحرمين

#من_الوصول_الى_الحصول pic.twitter.com/JKC7CpeNz2 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 23, 2023

وبينت اللقطات توحد قلوب المسلمين على مائدة الإفطار بالمسجد الحرام في أجواء روحانية وإيمانية.

مشاعر إيمانية فياضة اختلطت بالدعاء والرجاء

كما أظهر مقطع فيديو، مشاعر فياضة من المعتمرين لحظة رفع أذان المغرب وتناول الإفطار، فيما يكثف المعتمرون والمصلون الدعاء، آملين أن يلبي الله لهم ما يرجون.

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين في شهر رمضان.