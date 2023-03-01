لقطات سقوط 26 قتيلاً باصطدام قطارين وسط اليونان

سقط 26 قتيلاً و85 جريحاً، مساء أمس الثلاثاء، في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان.

نقل الجرحى

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “آنا”، اليوم الأربعاء، عن فرق الإسعاف، “إنه حتى الآن تم العثور على 26 شخصاً موتى. لقد أصيب 85 شخصاً بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة”.

وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكباً، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

تفاصيل الحادث

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد.

من جهتها قالت قناة “إرت” التلفزيونية العامة، إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، وأشارت إلى أن ألسنة النيران حاصرت عدداً من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

جهات الإنقاذ

وبحسب موقع “إونلاريسا” الإخباري المحلي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصراً من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلاً. ونقلت “آنا” عن فرق الإسعاف قولها إنه “تم العثور على العديد من الأشخاص فاقدي الوعي أو موتى”.

اجتماع حكومي عاجل

وأكد كوستاس أغوراستوس، حاكم المنطقة،في تصريح لقناة “سكاي” التلفزيونية، أن أكثر من 250 راكباً نُقلوا بحافلات إلى تيسالونيكي. وأضاف: “للأسف، نخشى ارتفاع عدد الجرحى والقتلى”. وإثر الكارثة عقدت الحكومة اجتماع أزمة.