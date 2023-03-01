لقطات سقوط 26 قتيلاً باصطدام قطارين وسط اليونان

حظ عاثر يوقع لصًّا في قبضة الشرطة بالبرازيل لحظة إنقاذ حصان بعد 21 يومًا من زلزال تركيا ضبط 3 متسولين استعطفوا قائدي المركبات في جازان طرق علاج اكتئاب الشتاء بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر مارس مغنية أمريكية تنهار على الهواء بسبب تجربة أليمة رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات
سقط 26 قتيلاً و85 جريحاً، مساء أمس الثلاثاء، في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “آنا”، اليوم الأربعاء، عن فرق الإسعاف، “إنه حتى الآن تم العثور على 26 شخصاً موتى. لقد أصيب 85 شخصاً بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة”.
وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكباً، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.
وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد.
من جهتها قالت قناة “إرت” التلفزيونية العامة، إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، وأشارت إلى أن ألسنة النيران حاصرت عدداً من الركاب.
وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.
وبحسب موقع “إونلاريسا” الإخباري المحلي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصراً من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.
من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلاً. ونقلت “آنا” عن فرق الإسعاف قولها إنه “تم العثور على العديد من الأشخاص فاقدي الوعي أو موتى”.
وأكد كوستاس أغوراستوس، حاكم المنطقة،في تصريح لقناة “سكاي” التلفزيونية، أن أكثر من 250 راكباً نُقلوا بحافلات إلى تيسالونيكي. وأضاف: “للأسف، نخشى ارتفاع عدد الجرحى والقتلى”. وإثر الكارثة عقدت الحكومة اجتماع أزمة.