Icon

حظ عاثر يوقع لصًّا في قبضة الشرطة بالبرازيل Icon لحظة إنقاذ حصان بعد 21 يومًا من زلزال تركيا Icon ضبط 3 متسولين استعطفوا قائدي المركبات في جازان Icon طرق علاج اكتئاب الشتاء Icon بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر مارس Icon مغنية أمريكية تنهار على الهواء بسبب تجربة أليمة Icon رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي Icon تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم Icon إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي Icon آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
85 جريحاً من بين 350 راكباً

لقطات سقوط 26 قتيلاً باصطدام قطارين وسط اليونان

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
لقطات سقوط 26 قتيلاً باصطدام قطارين وسط اليونان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقط 26 قتيلاً و85 جريحاً، مساء أمس الثلاثاء، في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان.

نقل الجرحى

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “آنا”، اليوم الأربعاء، عن فرق الإسعاف، “إنه حتى الآن تم العثور على 26 شخصاً موتى. لقد أصيب 85 شخصاً بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة”.

وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكباً، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

تفاصيل الحادث

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد.

من جهتها قالت قناة “إرت” التلفزيونية العامة، إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، وأشارت إلى أن ألسنة النيران حاصرت عدداً من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

جهات الإنقاذ

وبحسب موقع “إونلاريسا” الإخباري المحلي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصراً من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلاً. ونقلت “آنا” عن فرق الإسعاف قولها إنه “تم العثور على العديد من الأشخاص فاقدي الوعي أو موتى”.

اجتماع حكومي عاجل

وأكد كوستاس أغوراستوس، حاكم المنطقة،في تصريح لقناة “سكاي” التلفزيونية، أن أكثر من 250 راكباً نُقلوا بحافلات إلى تيسالونيكي. وأضاف: “للأسف، نخشى ارتفاع عدد الجرحى والقتلى”. وإثر الكارثة عقدت الحكومة اجتماع أزمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنجاز عربي فريد ينتظر سالم الدوسري
الرياضة

إنجاز عربي فريد ينتظر سالم الدوسري

الرياضة
الدفاع والصناعات العسكرية تعلنان استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المصنّعة محليًا
السعودية اليوم

الدفاع والصناعات العسكرية تعلنان استكمال منظومة الزوارق...

السعودية اليوم
تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح
السعودية اليوم

تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن:...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف العالم
الرياضة

الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف...

الرياضة
آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت
الرياضة

آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز...

الرياضة
صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من...

السعودية اليوم
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أخبار رئيسية

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

أخبار رئيسية