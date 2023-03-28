لقطات صادمة.. في مالي يجففون بقايا الطعام لاستهلاكها مجددًا

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نشر الفنان فايز المالكي، مقطع فيديو صادمًا يُظهر معاناة مواطني مالي من الجوع والفقر، إذ يعتمدون على تجفيف بقايا الطعام من أجل أكله مرة أخرى.
هذا فطورهم
انت اللي تقرا وش فطورك ..احمد الله على النعمه#مركز_الملك_سلمان_الإغاثة #منصة_ساهم #مالي pic.twitter.com/6I7dry7aK9
— فايز المالكي (@fayez_malki) March 28, 2023
ووثق الفيديو الذي نشره المالكي على حسابه بموقع “تويتر”، تجمعات للمواطنين بمالي، حيث يضعون بقايا خبر وطعام في الهواء من أجل تجفيفه واستهلاكه مرة أخرى، وعلق بالقول: “هذا فطورهم أنت اللي تقرأ وش فطورك.. احمد الله على النعمة”.
ودعا المواطنين في الفيديو إلى التبرع لمنصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدًا أن الريال الواحد يفرق لوجه الله تعالى.
فيما علق مغردون على الفيديو مبدين صدمتهم وحزنهم من هذا الفيديو، فقال مغرد “نحمد الله على نعمه التي أنعم بها علينا ونسأل الله أن يلطف بحالهم ويرزقهم من واسع فضله”، وأضاف آخر: “اللهم لك الحمد والشكر يا رب على نعمة اللي إحنا فيها الله يديمها علينا يالله الله يفرجها عليهم ويسهل أمورهم”.
ويشارك فايز المالكي في حملة توزيع السلال الغذائية التي تقوم بها منصة ساهم خلال شهر رمضان، حيث ظهر في مقطع فيديو في وقت سابق، وهو في السنغال ويعمل مع الحملة في توزيع 7000 سلة غذائية إلى أكثر من 7000 مستفيد بالدولة الإفريقية.