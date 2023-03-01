الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا هاري وميجان سيفقدان منزلهما ببريطانيا فتح باب التسجيل في جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لقطات صادمة لأم تضع سيجارة بفم رضيعها رابط حجز تذاكر مباراة النصر والباطن مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية وبعد أكثر من ساعة كانت المفاجأة الشرطة الإسرائيلية تجلد المحتجين ضد الحكومة تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة مصابة بالتأتأة: فقدت النطق بعد تعنيف معلمة اعتداء وحشي من معلم على طالب مراهق في أمريكا
شجعت أم أسترالية رضيعها الذي يبلغ من العمر 10 أشهر فقط على تدخين السيجارة الإلكترونية في مقطع فيديو صادم.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قدمت الأم السيجارة لطفلها الذي استنشق الدخان وبدأ بالسعال، بينما ضحكت مع صديقاتها باستهزاء.
وقالت الأم للطفل: “هل تود تجربتها؟”، وذلك قبل أن تضع السيجارة بفم الرضيع وتسمح له بسحب الدخان.
وتوجهت الشرطة إلى منزل أم الطفل في “نيو ساوث ويلز” على وجه السرعة؛ للتحقيق في الحادثة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وفتحت الشرطة تحقيقًا مع الأم، بينما تم نقل الطفل للمستشفى لإجراء عدة فحوصات له؛ للتأكد من سلامته.
وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من مقطع الفيديو الذي انتشر على المنصات بشكل واسع، وطالبوا بسحب حضانة الطفل من والدته؛ بسبب تصرفها “المستهتر”، بحسب تصريحاتهم.