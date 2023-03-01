لقطات صادمة لأم تضع سيجارة بفم رضيعها

شجعت أم أسترالية رضيعها الذي يبلغ من العمر 10 أشهر فقط على تدخين السيجارة الإلكترونية في مقطع فيديو صادم.

استنشق الدخان وبدأ بالسعال

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قدمت الأم السيجارة لطفلها الذي استنشق الدخان وبدأ بالسعال، بينما ضحكت مع صديقاتها باستهزاء.

وقالت الأم للطفل: “هل تود تجربتها؟”، وذلك قبل أن تضع السيجارة بفم الرضيع وتسمح له بسحب الدخان.

التحقيق في الحادث

وتوجهت الشرطة إلى منزل أم الطفل في “نيو ساوث ويلز” على وجه السرعة؛ للتحقيق في الحادثة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفتحت الشرطة تحقيقًا مع الأم، بينما تم نقل الطفل للمستشفى لإجراء عدة فحوصات له؛ للتأكد من سلامته.

سحب حضانة الطفل

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من مقطع الفيديو الذي انتشر على المنصات بشكل واسع، وطالبوا بسحب حضانة الطفل من والدته؛ بسبب تصرفها “المستهتر”، بحسب تصريحاتهم.