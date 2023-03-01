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في واحد من أكثر المهرجانات شهرة في البلد

لقطات غريبة لـ هنديات يضربن الرجال بالعصا على رؤوسهم

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
لقطات غريبة لـ هنديات يضربن الرجال بالعصا على رؤوسهم
المواطن- فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نساء هنديات ينهلن بضرب الرجال بالعصا الخشبية في مهرجان يُسمى: لا ثمار هولي، وفي المقابل، يقوم الرجال باستخدام دروعًا خشبية وحديدية ووضعها فوق رؤوسهم لحمايتهم من ضربات النساء المتتالية فوقهم.

وأوضح الفيديو أن المهرجان تتخلله الموسيقي وقرع الطبول، وسط حشود غفيرة يجمعها الرقص بين النساء والرجال.

مهرجان ضرب الرجال

ويُعد لا ثمار هولي أو مهرجان ضرب الرجال، من أكثر المهرجانات شهرة في الهند للاحتفال بقدوم فصل الربيع ومواسم الحصاد وخصوبة الأرض.

لقطات غريبة لـ هنديات يضربن الرجال بالعصا على رؤوسهم

ويُقام المهرجان سنويًا وفيه تقوم الزوجات بضرب أزواجهن بالعصا على الرأس والظهر حتى يتألموا من شدة الضرب، ويجب على الزوج تحمل كل أنواع الضرب والآلام المبرحة من زوجته، ولا يستطيع أن يشتكي أو يتوجع؛ حتى لا يصفونه بالجبان فتظل هذه الصفة ملتصقة به طوال حياته.

وفي المقابل، فإذا تحمل الضرب ولم يتذمر يصفونه بالشجاع والقوي، ويحق لهم ارتداء الملابس الثقيلة والدروع لتخفيف من الضربات الموجهة إليه، ولكن يعد ذلك من أنواع الجبن حيث يظهر الرجل ضعيفًا لا يستطيع تحمل ضرب المرأة له.

الرقص والغناء

يتضمن المهرجان أيضًا أن يقوم الرجال بالرقص والغناء قبل أن تشرع الزوجات بضربهم، فينتشر الرجال في شوارع القرى يقرعون الطبول ويرشون الألوان على المارة.

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