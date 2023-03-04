لقطات لأمطار غزيرة وجريان سيول بالطائف

هطلت اليوم أمطار على محافظة الطائف، شملت المراكز والهجر في شمال وجنوب المحافظة، ما أدى على إثرها جريان عدد من الأودية والشعاب.

ووثقت عدد من مقاطع الفيديو، هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الطائف، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط المزيد، جعلها الله سقيًا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.