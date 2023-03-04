لقطات لأمطار غزيرة وجريان سيول بالطائف الشباب يتفوق على العدالة بهدف في الشوط الأول ارتفاع حصيلة قتلى هجمات زاباروجيا إلى 11 شخصًا تعليم الحدود الشمالية يودع أكثر من مليون ريال مكافأة للطلاب غدًا مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل تشيلسي يُنهي نتائجه السلبية بفوز ثمين أمام ليدز أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما مجاعة مخيفة تلوح في كوريا الشمالية نيران تخرج من باطن الأرض وتثير الهلع في دارفور تونس وسوريا تبحثان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
هطلت اليوم أمطار على محافظة الطائف، شملت المراكز والهجر في شمال وجنوب المحافظة، ما أدى على إثرها جريان عدد من الأودية والشعاب.
#فيديو🎥
أمطار شمال #الطائف
تصوير: ماجد عسيري pic.twitter.com/DyGuTGvgig
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 4, 2023
ووثقت عدد من مقاطع الفيديو، هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الطائف، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط المزيد، جعلها الله سقيًا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.