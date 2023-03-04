Icon

لقطات لأمطار غزيرة وجريان سيول بالطائف Icon الشباب يتفوق على العدالة بهدف في الشوط الأول Icon ارتفاع حصيلة قتلى هجمات زاباروجيا إلى 11 شخصًا Icon تعليم الحدود الشمالية يودع أكثر من مليون ريال مكافأة للطلاب غدًا Icon مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل Icon تشيلسي يُنهي نتائجه السلبية بفوز ثمين أمام ليدز Icon أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما Icon مجاعة مخيفة تلوح في كوريا الشمالية Icon نيران تخرج من باطن الأرض وتثير الهلع في دارفور Icon تونس وسوريا تبحثان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تحذيرات الدفاع المدني

لقطات لأمطار غزيرة وجريان سيول بالطائف

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
لقطات لأمطار غزيرة وجريان سيول بالطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم أمطار على محافظة الطائف، شملت المراكز والهجر في شمال وجنوب المحافظة، ما أدى على إثرها جريان عدد من الأودية والشعاب.

ووثقت عدد من مقاطع الفيديو، هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الطائف، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط المزيد، جعلها الله سقيًا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم