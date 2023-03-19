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بتكلفة 4 ريالات للرحلة

لقطات لأولى حافلات نقل الركاب في شارع التخصصي بالرياض

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
لقطات لأولى حافلات نقل الركاب في شارع التخصصي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” تحرك أولى حافلات النقل ضمن خدمة “حافلات الرياض” وذلك لنقل الركاب، في شارع التخصصي بالرياض.

خدمة الدفع

وقال مراسل قناة “الإخبارية” إن هذه واحدة من الحافلات التي تقل الركاب، وتقف بشارع التخصصي والذي يعد من أهم الشوارع في الرياض.

​​​​​وأوضح أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية بالتزامن مع إطلاق خدمة الحافلات، حيث تقدم خيارات متنوعة للركاب بشأن معرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر، مشيرًا إلى أن سعر التذكرة هي 4 ريالات للرحلة ويمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني وهي صالحة للاستخدام لمدة 120 دقيقة.

وأضاف أنه خلال هذه المدة يمكن انتقال الراكب من حافلة إلى أخرى، لافتًا إلى أنه تم تسهيل آلية شراء التذاكر عبر عدة خيارات منها بطاقة درب أو من خلال التطبيق الإلكتروني أو أجهزة البيع في محطات الحافلات أو الدفع على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الإلكترونية، فيما تكون رحلة الأطفال إلى عمر 6 سنوات مجانية.

15 مسارًا

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أعلنت اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجماليها 86 مسارًا.

ومن أبرز المسارات المهمة: مركز النقل – جامعة الملك سعود، مركز النقل – ديراب، البطحاء – دلة لتعليم القيادة، السليمانية – مستشفى الحرس الوطني، البطحاء – الصناعية الجديدة، والبطحاء – خالد بن الوليد.

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