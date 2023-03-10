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تم الاشتباه في راكب ليبي الجنسية

لقطات لإحباط محاولة تهريب 13 عملة معدنية أثرية بمطار مصري

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
لقطات لإحباط محاولة تهريب 13 عملة معدنية أثرية بمطار مصري
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وسائل إعلام، أن الجمارك المصرية بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، تمكنت من إحباط محاولة لتهريب 13 عملة معدنية أثرية.

محاولة تهريب

وفي التفاصيل، أحبطت الجمارك محاولة التهريب بالمخالفة لقوانين حماية الآثار والجمارك والاستيراد والتصدير، والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.

وقال رجال الجمارك: إنه تم الاشتباه في راكب ليبي الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليبيا على رحلة طائرة البراق القادمة من بنغازي، بعدما بدت عليه علامات الارتباك والقلق.

أجسام متماثلة

وأشار رجال الجمارك إلى وجود أجسام متماثلة وكثافات مختلفة، بعد تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بالأشعة وجهاز الفحص الإشعاعي ما تطلب تشكيل لجنة جمركية، لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيًّا.

واتضح من الفحص والمعاينة وجود 13 قطعة معدنية قديمة يشتبه أثريتها، فيما أثبتت الوحدة الأثرية بمطار برج العرب أنها ترجع للعصر اليوناني الروماني.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر المدير العام لجمارك الموانئ الجوية المصرية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2023.

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