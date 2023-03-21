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لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لقطات لإقبال المقيمين في العاصمة الرياض على استخدام حافلات النقل العام في إحدى المحطات.

وأظهر الفيديو، استخدام المقيمين لحافلات الرياض وكيفية شراء التذكرة على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الإلكترونية.

يذكر أنه تم تخصيص أماكن لكبار السن داخل الحافلة مع وضع إرشادات للتأكيد على أن هذه المقاعد مخصصة لهم.

15 مسارًا

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أعلنت الأحد الماضي، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجماليها 86 مسارًا.

ومن أبرز المسارات المهمة: مركز النقل – جامعة الملك سعود، مركز النقل – ديراب، البطحاء – دلة لتعليم القيادة، السليمانية – مستشفى الحرس الوطني، البطحاء – الصناعية الجديدة، والبطحاء – خالد بن الوليد.

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