أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام أردوغان يترشح رسميًا لخوض انتخابات تركيا
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لقطات لإقبال المقيمين في العاصمة الرياض على استخدام حافلات النقل العام في إحدى المحطات.
شاهد.. مقيمون في العاصمة #الرياض يستخدمون حافلات النقل العام في إحدى المحطات
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/02ORvJXY8m
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 21, 2023
وأظهر الفيديو، استخدام المقيمين لحافلات الرياض وكيفية شراء التذكرة على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الإلكترونية.
يذكر أنه تم تخصيص أماكن لكبار السن داخل الحافلة مع وضع إرشادات للتأكيد على أن هذه المقاعد مخصصة لهم.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أعلنت الأحد الماضي، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجماليها 86 مسارًا.
ومن أبرز المسارات المهمة: مركز النقل – جامعة الملك سعود، مركز النقل – ديراب، البطحاء – دلة لتعليم القيادة، السليمانية – مستشفى الحرس الوطني، البطحاء – الصناعية الجديدة، والبطحاء – خالد بن الوليد.