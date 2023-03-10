لقطات لاستئصال جنين من جمجمة شقيقته الرضيعة بالصين

أزال الأطباء، جنين توأم جراحيًّا من جمجمة أخته البالغة من العمر عامًا واحدًا بالصين، في حالة طبية شاذة تم تسجيلها بضع مرات فقط.

حالة الجنين

وقال الأطباء: إن الجنين طور أطرافه العلوية وعظامه وحتى أظافره، ما يعني أن من المحتمل أنه استمر في النمو لأشهر أثناء وجوده داخل شقيقته في الرحم، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وتم اكتشاف الجنين، الذي كان يبلغ طوله نحو أربع بوصات، فقط عندما أخذ الوالدان ابنتهما لإجراء فحوصات في المستشفى لأنها كانت تعاني من تضخم في الرأس ومشاكل في المهارات الحركية.

جنين داخل جنين

وتعرف هذه الحالة النادرة باسم “جنين داخل جنين” (Fetus-in-Fetus) وهو مصطلح طبي يصف عيبًا خلقيًّا تندمج فيه التوائم معًا في الرحم ويتطور أحدهما جسديًّا داخل الآخر.

وتم توثيق نحو 200 حالة فقط، منها 18 حالة حدثت داخل الجمجمة. وتم اكتشاف وجود جنين داخل جنين أيضًا في الحوض والفم والأمعاء وحتى كيس الصفن.