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تحمل 80 طنًا من المواد الإغاثية

لقطات لاستعدادات الطائرة الإغاثية الأولى السعودية لمساعدة أوكرانيا

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
لقطات لاستعدادات الطائرة الإغاثية الأولى السعودية لمساعدة أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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وثقت قناة العربية لحظات استعدادات الطائرة الإغاثية الأولى من الجسر الجوي السعودي لمساعدة أوكرانيا قبل الإقلاع من مطار الملك خالد الدولي.

وبحسب قناة العربية، تتوجه الطائرة من مطار الملك خالد، إلى بولندا، ثم يتم تفريغ المساعدات على شاحنات نقل مخصصة لنقلها إلى الأراضي الأوكرانية المتضررة من الغزو الروسي. وتحمل الطائرة على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية وكذلك مولدات كهربائية.

مساعدات إنسانية

يذكر أنه تنفيذًا لما أعلنت عنه المملكة في منتصف شهر ربيع الأول 1444 هـ، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، فقد شهد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، قبل أيام، مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا، وذلك بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، حيث تتضمن الاتفاقية برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

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