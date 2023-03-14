لقطات لانتشال المركبات من الأنهار بعد إعصار إيان

خلف إعصار إيان الكثير من الأضرار عندما ضرب جنوب غرب فلوريدا، وبعد مرور 5 أشهر على ذلك، قامت الشرطة الأمريكية بسحب وإزالة المركبات المتضررة من الأنهار والمسطحات المائية الأخرى.

سحب 60 مركبة من تحت الماء

وبحسب شبكة winknews فليس هناك من يريد أن تبقى السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي تحت الماء كما أن الناس يخشون من أن المركبات تضر بالحياة البحرية، وقال أحد الأشخاص الذين أبلغوا الشرطة عن وجود المركبات تحت المياه، أنتوني جوتشياردو: رأيت فتحة سقف لمركبة، فأخطرت الشرطة لم يكونوا متأكدين فأرسلت لهم صورة وبريدًا إلكترونيًا.

وتابع: ووصلوا إلي هنا بسرعة كبيرة وقالوا إنهم سيعملون على سحبها.

واستعانت شرطة فلوريدا بمقاولين لبدء استعادة السيارات، وقد وجدوا ما لا يقل عن 60 مركبة في منطقتين، وبالطبع كانت المياه قد أفسدن جميع مكونات المركبات وجعلتها صدئة، والأمر المقلق هو أن تكون سوائل السيارات لوثت المياه.

إعصار إيان

إعصار إيان هو إعصار استوائي من الفئة الرابعة ضرب جزر كايمان وغرب كوبا، ونشأ من موجة استوائية حددها المركز الوطني للأعاصير في شرق جزر ويندوارد في 19 سبتمبر 2022.

وانتقلت الموجة إلى البحر الكاريبي، حيث جلبت الرياح والأمطار الغزيرة إلى جزر الأي بي سي وترينيداد وتوباغو والسواحل الشمالية لفنزويلا وكولومبيا في 21-22 سبتمبر.