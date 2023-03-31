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تم إجلاء المئات بعد أن خرج عن مساره

لقطات لاندلاع النار بقطار محمل بمواد كيميائية في أمريكا

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
لقطات لاندلاع النار بقطار محمل بمواد كيميائية في أمريكا
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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تم إجلاء مئات الأشخاص بولاية مينيسوتا في أمريكا بعد خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره، وعقب ذلك، اشتعلت فيه النيران.

اشتعلت النار في 22 عربة

وقال مسؤولون إن قطار بيرلينجتون نورثرن سانتا خرج عن مساره واشتعلت النيران في إجمالي 22 عربة نقل كانت محملة بالإيثانول وشراب الذرة، وظلت النيران مشتعلة لمدة ثماني ساعات على الأقل قبل أن تنطفئ في وقت لاحق من ذلك اليوم.

يمكن أن يسبب التعرض للإيثانول، السعال والدوخة وتهيج الجلد والعينين والنعاس، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، وتعتبر بعض تركيزات المادة الكيميائية سامة ويمكن أن تسبب تلفًا أكثر خطورة للأعضاء، وعلى ذلك، وصل موظفون من وكالة حماية البيئة (EPA) بسرعة لمراقبة جودة الهواء.

لقطات لاندلاع النار بقطار محمل بمواد كيميائية في أمريكا

وأبلغ المسؤولون في ريموند عن عدم وجود إصابات في مكان خروج عن المسار، ولكن كإجراء احترازي تم إجلاء معظم سكان البلدة البالغ عددهم 800 شخص.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج إنه يتابع الموقف عن كثب مؤكدًا أن وزارته ستجري وتتحقق من أسباب الانحراف عن المسار.

حادث مماثل

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهرين من خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره بولاية أوهايو في أمريكا، وحينها تم إجلاء سكان البلدة الصغيرة الواقعة في الغرب الأوسط بعد أن أجرى المسؤولون إطلاقًا خاضعًا للرقابة للمواد الكيميائية شديدة الاشتعال في موقع التحطم.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا، تيم فالز: لقد سلط هذا الحادث الضوء على الحاجة الماسة للاستثمار في سلامة السكك الحديدية واستجابة إدارة الطوارئ في الولاية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

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