لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في الباحة

وثق مقطع فيديو متداول، انهيارات صخرية في عقبة حزنة في منطقة الباحة مساء أمس الثلاثاء، جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني، الموقع، وتم إيقاف حركة المرور مؤقتاً لحين إزالة الصخور من على الطريق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.