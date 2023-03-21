لقطات لبداية تجمع أنصار ترامب ووقوع اشتباكات

تجمع أنصار دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خارج برجه في مانهاتن، وتعهدوا بمواصلة دعم الرئيس السابق وذلك ترامنًا مع مزاعم اعتقاله التي قد تحدث في وقت لاحق من اليوم.

اشتباكات صغيرة

ووقف أنصاره الذين وصفتهم صحيفة ديلي ميل البريطانية بـ المتشددين، وهم يلوحون بالأعلام ويعبرون عن الدعم، وقد اندلعت اشتباكات صغيرة خارج برج ترامب مع السكان المحليين الآخرين الذين يريدون رؤيته متهمًا.

ويواجه الرئيس السابق تهماً جنائية تخص مبلغ 130 ألف دولار من المدفوعات التي أرسلها محاميه السابق إلى نجمة أفلام البالغين ستورمي دانيلز في نهاية حملته لعام 2016.

ويقول ممثلو الادعاء إن المبلغ ينتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وقد تم إجراؤه لإسكات دانيلز بشأن علاقتها بالرئيس السابق.



وقال ترامب الأحد الماضي إنه سيتم اعتقاله في الحادي والعشرين من مارس وأصدر صرخة حاشدة لمناصريه قائلًا: احتجاج، احتجاج، احتجاج.

تعزيز فرص ترامب في الانتخابات الرئاسية

ويرى المحللون أن هذه الخطوة ستعزز حظوظه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وعن ذلك يقول المحلل السياسي، ديون سيني، 54 عامًا: نحن نتحدث عن 10 أو 15 نقطة، فإذا قاموا باعتقاله، فإنه حظوظه سترتفع بهذا المقدار، وإذا لم يحدث فستنخفض المقدار نفسه.

ويُذكر أن الشرطة المكلفة بحماية مقر الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) شددت إجراءاتها الأمنية تحسبًا لاندلاع احتجاجات وأعمال شغب، قبيل توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.