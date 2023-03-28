لقطات لتدفق سيول وادي بطحان بعسير

وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيل وادي بطحان جنوب مركز طلالا، شمال منطقة عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.