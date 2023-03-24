Icon

لصحتك قلل الأغذية العالية بالملح مثل الشوربات سريعة التحضير واللحوم المصنعة Icon ضبط 3 متسولين أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة في الشمالية Icon تسرّب محادثات تشات جي بي تي بسبب خلل فني Icon انفجار هائل في سوريا بسبب أسطوانة غاز Icon مشهد مؤثر لمعتمرة ترى الكعبة الشريفة لأول مرة في حياتها Icon نصائح لعلاج الصداع والعطش في رمضان Icon اعتقال مؤسس تيرا الملاحق من الإنتربول Icon لفتة من أمير الرياض لوزير الشؤون الإسلامية Icon أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان Icon 1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في أول أيام مضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة اليوم السعودي للمسؤولية المجتمعية

لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ صباحاً
لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”
المواطن - هاشم القرني - الرياض

احتفت مساء أمس جمعية المسؤولية الاجتماعية باليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وذلك بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

وجرى خلال الاحتفاء تدشين أكاديمية المسؤولية الاجتماعية، وتكريم رواد المسؤولية المجتمعية لعام 2022 م، حيث وثقت “المواطن” لحظات التكريم.

وأكد المهندس الزامل أن المسؤولية الاجتماعية ليست موضوعًا طارئًا على ساحتنا الاجتماعية، بل إننا كمجتمع سعودي لو نظرنا في محيطنا لوجدنا أنها تتكرر بشكل يومي، وبشكل معتاد فتجدها مع الجار لجاره، والصديق مع صديقه والزميل مع زميله، وهذا هو المعنى السامي لهذه المسؤولية التي تحظى اليوم باهتمام خاص وملحوظ من قبل القيادة الرشيدة.

وأوضح أن أحد المحاور التي ركزت عليها رؤية السعودية 2030 هي الوصول إلى مجتمع حيوي راسخ الجذور، متين البنيان، يستند إلى قيم الإسلام المعتدل، والانتماء للوطن والاعتزاز بالثقافة الإسلامية والتراث السعودي، ويوفر في الوقت ذاته نمط حياة مستدامة، وتكافلًا اجتماعيًّا، ونظامًا فعالًا للرعاية الصحية والاجتماعية، وهذه المحاور جميعها هي ملخص للمسؤولية الاجتماعية.

وقال: “إن إعلان مجلس الوزراء تحديد يوم (الثالث والعشرين) من شهر مارس من كل عام، يومًا للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة، هو خطوة إضافية لتأكيد أهمية هذه المسؤولية، وهو ما يجعلنا اليوم كأفراد ومؤسسات وجهات حكومية وخاصة نستشعر حجم مسؤوليتنا بما يراعي ويحقق التنمية المستدامة في المجالات كافة، ويزيد من التكافل الاجتماعي ويعزز سُبل الراحة والرفاهية عبر غرس وإحياء القيَم الواعية والمسؤولة اجتماعيًّا”.

نظرة حضارية وإنسانية

وأكد المهندس الزامل أن المسؤولية الاجتماعية هي نظرة حضارية وإنسانية يكون فيها الأفراد والمؤسسات مسؤولين عن الوفاء بواجبهم تجاه مجتمعاتهم، والإسهام في مجموعة من المشاريع والمبادرات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المملكة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال خلال الأعوام الماضية، حيث أصبحت معظم المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص تحرص على تأسيس إدارات تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية؛ للتخطيط واعتماد إستراتيجيات لكيفية الإسهام في خدمة المجتمع، ومتابعة هذه الإسهامات وقياس الأثر الذي يتحقق منها.

من جانبه بين رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود السبيعي، أن المختصين عملوا طوال أيام فعاليات الهاكثون الذي شارك فيه طلبة الجامعات، على الإشراف على أعمال المشاركين، وتوجيههم وإرشادهم، ومرت المسابقة بعدة مراحل وتحديات، وتم فرز الأعمال الفائزة وهي ثلاثة مشاريع، حيث خصصت جوائز مالية لثلاثة فائزين.

وأشار إلى أن الجمعية تلقت عدة طلبات من جامعات سعودية لإقامة الهاكثون على أراضيها، ومن أبرزها: جامعة الأمير سلطان، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة حائل، والجامعة السعودية الإلكترونية.

تطوير قطاع المسؤولية الاجتماعية

وأضاف أن هاكثون المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى صناعة خدمات مميزة لتطوير قطاع المسؤولية الاجتماعية، واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لتطوير القطاع، بما ذلك ابتكار حلول تقنية جديدة في تطبيقات الهواتف الذكية، وتبادل الخبرات بين المطورين لتقديم أفضل المخرجات، كذلك تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية السعودية 2030.

وخلال الاحتفاء كُرم الفائزون بهاكثون المسؤولية الاجتماعية، حيث توج بالمركز الأول مشروع حصيد، والمركز الثاني مشروع zero waste، فيما حصل مشروع Responsible Investor، إلى جانب تكريم الطلاب المشاركين والداعمين لبرنامج علماء طويق.

وكانت جمعية المسؤولية المجتمعية قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن انطلاق فعاليات “هاكثون المسؤولية المجتمعية”، الذي يأتي بالتزامن مع احتفال المملكة بمناسبة اليوم السعودي للمسؤولية المجتمعية، بمشاركة 48 من طلبة الجامعات من الجنسين، بواقع 12 مجموعة تشكل الواحدة منها على أربعة أشخاص، بوجود فرق متخصصة من مدربين ومرشدين وإداريين ولجنة تحكيم.

يذكر أن الجمعية تعمل على تمكين المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الثلاث لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تجسير العلاقات بين تلك القطاعات من خلال بناء أدوات للمسؤولية الاجتماعية، وتأهيل وتنمية موارد بشرية متخصصة، وإيجاد نماذج قيادية في المسؤولية الاجتماعية، مع تأكيد ومؤازرة قضايا المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل مفهومها من خلال تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، والإسهام في صياغة المفهوم الوطني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أخبار رئيسية

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10...

وظائف
تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس
الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

الرياضة
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
السعودية اليوم

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52...

السعودية اليوم
أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
السعودية اليوم

أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة...

السعودية اليوم
لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء
أخبار أمنية

لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون...

أخبار أمنية
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
العالم

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة...

العالم
إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال
السعودية اليوم

إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام...

السعودية اليوم