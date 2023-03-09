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وضع 1.878 كجم من الذهب حول ساعديه وأخفاها بقميصه

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام هندية أن سلطات مطار كوتشي جنوب غرب الهند، ألقت القبض على أحد أفراد طاقم شركة طيران هندية، حاول تهريب كمية من الذهب بطريقة مبتكرة اكتشفتها الجمارك.

خطة الشاب

ولفّ المتهم الذي يدعى شافي شرف، 1.878 كجم من الذهب حول ساعديه وأخفاها تحت قميصه، خلال الرحلة القادمة من مملكة البحرين.

وتتمثل خطة الشاب، في تغطية الذهب بأكمامه والمرور عبر القناة الخضراء للتخليص الجمركي المخصصة للمسافرين الذين ليس لديهم أي بضائع خاضعة للرسوم الجمركية للإفصاح عنها.

ذهب غير مرخص

وقالت وسائل الإعلام: إن مفوضية الجمارك تلقت معلومات تشير إلى أن أحد أفراد طاقم طيران الهند في خط “البحرين- كوتشي” كان يحمل معه ذهبًا غير مرخص.

ولفتت إلى أنه تم القبض عليه ونقله إلى الجناح الوقائي للجمارك.

ووثقت صورة نشرتها وكالة الأنباء “ANI” كيف قام شافي بلف الذهب حول ذراعيه.

 

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