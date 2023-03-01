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يبلغ طولها 171 مترًا

لقطات لثاني أطول سارية بالعالم في جدة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
لقطات لثاني أطول سارية بالعالم في جدة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة “الإخبارية”، تقريرًا عن ثاني أطول سارية بالعالم والمتواجدة بمدينة جدة، والتي تم إنشاؤها في عام 2014، وسُميت ميدان خادم الحرمين الشريفين.

سارية جدة

ويبلغ طول السارية 171 مترًا، وتقع على مساحة تقدر بـ 26 ألف متر مربع، وسط مدينة جدة، وتعتبر من أبرز معالم بالمدينة.

وقد أٌنشئت لتكون محطة للاعتزاز بعلم المملكة، حيث يشهد هذا الميدان احتفالات كبيرة باليوم الوطني ويوم التأسيس وعدد من المناسبات.

ولفت مراسل “الإخبارية”، إلى أن هذه الفترة بالميدان هي فترة صيانة، ومنذ خبر صدور الأمر الملكي بجعل 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا باسم يوم العلم، تواصل إمارة جدة العمل على صيانة هذا المرفق خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق السارية مع يوم العلم القادم.

وصدر، اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا يتم بموجبه تخصيص يوم 11 مارس من كل عام للعلم الوطني يُسمى “يوم العلم”.

قصة تطور العلم

وكان علم الدولة السعودية الأولى منذ عهد الإمام محمد بن سعود –رحمه الله- أخضر اللون، مشغولًا من الخز الإبْرَيْسَم ، وكُتب عليه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، كما اتخذه الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود –رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الثانية راية للدولة خلال مساعيه لتوحيد أرجاء الوطن، واستمر على ذات الهيئة في بداية عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى أن عمل على تطويره بعد انتهائه من توحيد المملكة العربية السعودية.

وارتبط أئمة الدولة السعودية وملوكها بهذا العلم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى ثم الدولة السعودية الثانية وفي عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله.

وفي عام 1355 هـ / 1937 م، صدرت موافقة الملك عبدالعزيز على قرار مجلس الشورى رقم (354) والذي جاء فيه إقرار بما ورد في خطاب وزارة الخارجية المتعلق بمقاس العلم السعودي على نسبة (150 سم طولًا) و ( 100 سم عرضًا)، وأشكاله، وقبول تبادل الأعلام مع الدول على مبدأ التجامل والتعارف الدولي العام، وفي عام 1356 هـ / 1937 م صدر قرار مجلس الشورى رقم (50) بشأن العلم الوطني حيث شمل تخصيص علم خادم الحرمين الشريفين وعلم ولي العهد وعلم الجيش والطيران الداخلي والعلم الداخلي والعلم البحري السعودي الملكي والعلم البحري التجاري.

وصدر المرسوم الملكي (م/3) في عام 1393 هـ /1973 م بالموافقة على نظام علم المملكة العربية السعودية.

وفي عام 1398 هـ / 1978 م صدرت اللائحة التنظيمية لنظام العلم بقرار مجلس الوزراء رقم (422) في سبع مواد.

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