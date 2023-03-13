لقطات لجريان السيول بجوار جامعة الملك خالد

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول بجوار جامعة الملك خالد في الفرعاء بمنطقة عسير، جراء هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو، جريان السيول في المنطقة بشكل شديد، وذلك بجانب جامعة الملك خالد.

تعليق الدراسة الحضورية

وكانت جامعة الملك خالد، قررت تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين لجميع الطلاب والطالبات في المقر الرئيسي وجميع كليات الجامعة في محافظات منطقة عسير، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وذكرت الجامعة أنه تم تحويل الدراسة عبر منظومة التعلم الإلكتروني البلاك بورد لجميع كليات ‫جامعة الملك خالد في المقر الرئيسي والمحافظات اليوم الاثنين.

أمطار عسير

وشهدت منطقة عسير اليوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال ألمع.

وشملت الأمطار مراكز مركزي بللحمر والشعف وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.