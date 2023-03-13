لقطات لجريان السيول بجوار جامعة الملك خالد

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت
وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول بجوار جامعة الملك خالد في الفرعاء بمنطقة عسير، جراء هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.
وأظهر مقطع الفيديو، جريان السيول في المنطقة بشكل شديد، وذلك بجانب جامعة الملك خالد.
وكانت جامعة الملك خالد، قررت تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين لجميع الطلاب والطالبات في المقر الرئيسي وجميع كليات الجامعة في محافظات منطقة عسير، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.
وذكرت الجامعة أنه تم تحويل الدراسة عبر منظومة التعلم الإلكتروني البلاك بورد لجميع كليات جامعة الملك خالد في المقر الرئيسي والمحافظات اليوم الاثنين.
وشهدت منطقة عسير اليوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال ألمع.
وشملت الأمطار مراكز مركزي بللحمر والشعف وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.