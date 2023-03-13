Icon

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله Icon حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم Icon مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات Icon منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية Icon كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة Icon فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي Icon لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا Icon إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي Icon الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات Icon أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تعليق الدراسة الحضورية اليوم

لقطات لجريان السيول بجوار جامعة الملك خالد

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
لقطات لجريان السيول بجوار جامعة الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول بجوار جامعة الملك خالد في الفرعاء بمنطقة عسير، جراء هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو، جريان السيول في المنطقة بشكل شديد، وذلك بجانب جامعة الملك خالد.

تعليق الدراسة الحضورية

وكانت جامعة الملك خالد، قررت تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين لجميع الطلاب والطالبات في المقر الرئيسي وجميع كليات الجامعة في محافظات منطقة عسير، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وذكرت الجامعة أنه تم تحويل الدراسة عبر منظومة التعلم الإلكتروني البلاك بورد لجميع كليات ‫جامعة الملك خالد في المقر الرئيسي والمحافظات اليوم الاثنين.

أمطار عسير

وشهدت منطقة عسير اليوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال ألمع.

وشملت الأمطار مراكز مركزي بللحمر والشعف وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد...

الرياضة
لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان
السوق

لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان

السوق
الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة
آخر الاخبار

الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

آخر الاخبار
الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة
السعودية اليوم

الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام
أخبار رئيسية

أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام

أخبار رئيسية
رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي
العالم

رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي

العالم
الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا
صحة وطب‎

الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24...

صحة وطب‎