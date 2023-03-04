Icon

آرسنال ينفرد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم Icon ضبط عصابة هوغ بول في مصر Icon العدالة يفجر مفاجأة ويهزم الشباب في عقر داره Icon الإغاثة السعودية تلبي نداء الشعب الأوكراني أولًا Icon المريسل مندهشًا: سعر تذكرة مباراة الاتحاد والنصر يصل إلى 100 ريال ! Icon رقم مخيف لعدد الزلازل في تركيا منذ 6 فبراير Icon ولي العهد يستقبل رئيس موزمبيق ويبحثان العلاقات الثنائية Icon منتزهات الباحة تستقبل الزوار خلال الإجازة Icon توتنهام هوتسبير يتعثر أمام وولفرهامبتون Icon العثور على المركبة الصينية النائمة في المريخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط توقعات بموجة باردة على المملكة

لقطات لجريان السيول بعد أمطار الباحة وعسير

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
لقطات لجريان السيول بعد أمطار الباحة وعسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة الباحة وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، اليوم السبت، أمطارًا متفرقة من خفيفة إلى متوسطة
جعلها الله سقيًا خير وبركة.

ووثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول بطريق السويسية الخيالة بشرق الباحة، بعد هطول أمطار متوسطة على المنطقة.

أمطار عسير

كما هطلت اليوم أمطار من متوسطة لغزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظتي محايل عسير والنماص ومراكز السودة ووادي بن هشبل والواديين وباللحمر، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

 

أجواء الشتاء

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة لا تزال تعيش أجواء فصل الشتاء فلكيًا بينما أرصاديًا فهي في أجواء الربيع، لافتًا إلى أن البلاد قد تتأثر بموجة باردة.

وأوضح القحطاني خلال تصريحات مع برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن تتعرض المملكة لموجة باردة أو بقاء درجات الحرارة في معدلاتها يتم بناؤها على تقارير الأرصاد، وأضاف أن بعض مناطق المملكة لا تشهد أجواء الربيع، لذا يتم إطلاق كلمة المرحلة الانتقالية على هذا التوقيت، والباقي يتذبذب فيه حالة الطقس، مؤكدًا أن أجواء الشتاء لهذا العام كانت معتدلة نسبيًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم