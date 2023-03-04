لقطات لجريان السيول بعد أمطار الباحة وعسير

شهدت منطقة الباحة وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، اليوم السبت، أمطارًا متفرقة من خفيفة إلى متوسطة

جعلها الله سقيًا خير وبركة.

ووثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول بطريق السويسية الخيالة بشرق الباحة، بعد هطول أمطار متوسطة على المنطقة.

أمطار عسير

كما هطلت اليوم أمطار من متوسطة لغزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظتي محايل عسير والنماص ومراكز السودة ووادي بن هشبل والواديين وباللحمر، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

أجواء الشتاء

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة لا تزال تعيش أجواء فصل الشتاء فلكيًا بينما أرصاديًا فهي في أجواء الربيع، لافتًا إلى أن البلاد قد تتأثر بموجة باردة.

وأوضح القحطاني خلال تصريحات مع برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن تتعرض المملكة لموجة باردة أو بقاء درجات الحرارة في معدلاتها يتم بناؤها على تقارير الأرصاد، وأضاف أن بعض مناطق المملكة لا تشهد أجواء الربيع، لذا يتم إطلاق كلمة المرحلة الانتقالية على هذا التوقيت، والباقي يتذبذب فيه حالة الطقس، مؤكدًا أن أجواء الشتاء لهذا العام كانت معتدلة نسبيًا.