لقطات لجريان السيول بمحافظة الحريق

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في محافظة الحريق بجنوب الرياض، وذلك جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.
سيول #الحريق اليوم
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/pbekuDGNKV
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 26, 2023
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت اليوم الأحد، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الثانية عشرة صباح غد الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة على الرياض تشمل (الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، مرات، الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، وشقراء).
وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.