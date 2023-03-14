لقطات لجريان السيول بمحافظة حقل

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شهدت محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة برياح سطحية نشطة، حيث سالت على إثرها الأودية والشعاب ولا يزال هطول الأمطار مستمرًا.
سيول جنوب #حقل
الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هـ pic.twitter.com/UMUv8IkgVA
— محافظة حقل (@haqlalshmal) March 14, 2023
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، جريان السيول بعدة مناطق بحقل، ومنها مركز الوادي الجديد جنوب شرق المحافظة.
#فيديو 🎥
سيول مركز الوادي الجديد جنوب شرق محافظة #حقل بمنطقة تبوك
اليوم #الثلاثاء
#أمطار_تبوك pic.twitter.com/joFjoMqump
— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) March 14, 2023
ونشرت بلدية محافظة حقل على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عدة صور توثق مباشرة فرقها العمل بإزالة الأتربة المنقولة وتجمعات المياه في مداخل المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية نتيجة هطول أمطار الخير والبركة.
كما دعت قائدي المركبات والمواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية مع شبه انعدام في الرؤية على تبوك ومحافظات أملج والوجه وضباء والبدع وحقل وتيماء وشرما بنيوم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى منتصف الليل.