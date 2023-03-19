لقطات لجريان السيول في شعيب الأعصل بالمجمعة

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في شعيب الأعصل شرق مركز الشحمة شمال شرق المجمعة بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأحد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.