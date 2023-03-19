لقطات لجريان سيل خروب بين شقراء وأشيقر

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيل خروب بين شقراء وأشيقر في منطقة الرياض، فجر اليوم الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.