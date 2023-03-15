لقطات لجريان وادي حنيفة في شعيب الحيسية

شهد وادي حنيفة في شعيب الحيسية شمال غرب العاصمة الرياض، جريانًا بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأربعاء.

فيديو | جريان "وادي حنيفة" في شعيب الحيسية شمال غرب الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/aSr3Z0AQJj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جريان “وادي حنيفة” الواقع بمحافظة العيينة شمال غرب الرياض، بعد الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

عواصف وبرد

يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر الرياض بخلية ركامية قوية يصاحبها هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد الكثيف.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، أن المناطق المشمولة بالحالة هي (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، ومرات).