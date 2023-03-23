لقطات لجهود القوات الخاصة لأمن الحج في تنظيم المعتمرين

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تواصل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، تقديم الخدمات والجهود للمعتمرين وزوار المسجد الحرام، في أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1444 هـ.
📹 | جانب من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في أول أيام شهر #رمضان_المبارك . pic.twitter.com/2Q9YRQ2DOT
— الأمن العام (@security_gov) March 23, 2023
ونشر الأمن العام، مقطع فيديو يرصد جانبًا من الجهود المقدمة من قبل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في أول أيام شهر رمضان، حيث ظهروا وهم يبذلون قصارى الجهد في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام، ويفطرون وهم يعملون من أجل الحفاظ على الأمن والأمان.
كما ظهرت السيدات المنسوبات لأمن الحج والعمرة وهن يساعدن المعتمرين والمعتمرات وينظمن الحركة من أجل توفير الأمن والأجواء الإيمانية للمعتمرين.
وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين في شهر رمضان.