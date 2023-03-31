لقطات لجهود رجال المرور في العاصمة المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

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وثقت لقطات مصورة جهود رجال المرور السعودي في العاصمة المقدسة، لتسهيل دخول المعتمرين والمصلين المصرح لهم.
وبينت الصور التي نشرها المرور عبر موقع تويتر، حالة انسيابية مرورية في الطرق، فضلًا عن توجيه قائدي المركبات.
من جانب آخر، تكثف إدارة المرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، ولسلامة مرورية أمام الجميع.
وعقدت وزارة الداخلية الاجتماع السنوي الختامي للجان السلامة المرورية، مؤخرًا بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، والأمن العام، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.
وناقش المجتمعون أعمال الجهات المشاركة، والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، والتقليل من الحوادث والخسائر في الأرواح الممتلكات، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتعزيز السلامة المرورية.