لقطات لجهود رجال المرور في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة

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وثقت لقطات مصورة جهود رجال المرور السعودي في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة.
📹 | جهود تنظيمية لـ #المرور_السعودي في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/e2ZIy3zHfD
— المرور السعودي (@eMoroor) March 26, 2023
وبين مقطع الفيديو الذي نشره المرور عبر موقع تويتر، رجال المرور وهم يلقون بتعليماتهم التنظيمية لقائدي المركبات، لتحقيق حركة انسيابية في يسر وطمأنينة للجميع.
من جانب آخر، تكثف إدارة المرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، ولسلامة مرورية أمام الجميع.
وعقدت وزارة الداخلية الاجتماع السنوي الختامي للجان السلامة المرورية، مؤخرًا بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، والأمن العام، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.
وناقش المجتمعون أعمال الجهات المشاركة، والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، والتقليل من الحوادث والخسائر في الأرواح الممتلكات، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتعزيز السلامة المرورية.