لقطات لحفل تخريج الدفعة الرابعة من معهد التدريب الأمني النسائي

أقيم اليوم الاثنين، حفل تخريج الدفعة الرابعة من معهد التدريب الأمني النسائي، حيث رعاه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

فيديو | تحت رعاية وزير الداخلية.. حفل تخريج معهد التدريب الأمني النسائي الدفعة الرابعة#الإخبارية pic.twitter.com/iFtwICpCRF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 20, 2023

عروض عسكرية بارعة

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جانبًا من حفل تخريج الدفعة الرابعة، حيث ظهرت الخريجات وهن يقدمن عروضًا عسكرية ومهام قتالية بكل مهارة وتميز.

كما وثق الفيديو، لحظات تقديم شهادات التخرج للخريجات من معهد التدريب الأمني النسائي.