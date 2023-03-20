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أداء قتالي بارع للخريجات

لقطات لحفل تخريج الدفعة الرابعة من معهد التدريب الأمني النسائي

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
لقطات لحفل تخريج الدفعة الرابعة من معهد التدريب الأمني النسائي
المواطن - فريق التحرير

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أقيم اليوم الاثنين، حفل تخريج الدفعة الرابعة من معهد التدريب الأمني النسائي، حيث رعاه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

عروض عسكرية بارعة

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جانبًا من حفل تخريج الدفعة الرابعة، حيث ظهرت الخريجات وهن يقدمن عروضًا عسكرية ومهام قتالية بكل مهارة وتميز.

كما وثق الفيديو، لحظات تقديم شهادات التخرج للخريجات من معهد التدريب الأمني النسائي.

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