لقطات لخروج قطار محمل بالنفايات عن مساره بأمريكا

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خرج قطار شحن كان ينقل نفايات غير خطرة عن مساره في ولاية ماساتشوستس الخميس، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام أمريكية.
وأفادت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة آيير القريبة من مكان الحادث، بأن القطار لم ينقل أي مواد خطيرة، لكنها دعت السكان لعدم الاقتراب من المكان.
وتشير إدارة الإطفاء إلى خروج 5 عربات عن السكة، وأكدت السلطات عدم إصابة أحد بأذى نتيجة الحادث.
من المعروف، أن القطار تابع لشركة Norfolk Southern، التي قد تعرّض قطار آخر تابع لها لحادث الخروج عن المسار في ولاية أوهايو الأمريكية يوم 3 فبراير الماضي.
وكان القطار في أوهايو ينقل مواد كيميائية خطيرة، وأسفر الحادث عن وقوع انفجار ونشوب حريق، واضطرت السلطات لإجلاء السكان من المنطقة المحيطة.