Icon

أمريكية تهدد عمال مطعم بالقتل بسبب وجبة Icon دوي انفجارات في محيط دير الزور شرقي سوريا‎‎ Icon كوريا الشمالية تختبر غواصة هجومية نووية مسيرة Icon لصحتك قلل الأغذية العالية بالملح مثل الشوربات سريعة التحضير واللحوم المصنعة Icon ضبط 3 متسولين أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة في الشمالية Icon تسرّب محادثات تشات جي بي تي بسبب خلل فني Icon انفجار هائل في سوريا بسبب أسطوانة غاز Icon مشهد مؤثر لمعتمرة ترى الكعبة الشريفة لأول مرة في حياتها Icon نصائح لعلاج الصداع والعطش في رمضان Icon اعتقال مؤسس تيرا الملاحق من الإنتربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكدت السلطات عدم إصابة أحد بأذى

لقطات لخروج قطار محمل بالنفايات عن مساره بأمريكا

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ صباحاً
لقطات لخروج قطار محمل بالنفايات عن مساره بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خرج قطار شحن كان ينقل نفايات غير خطرة عن مساره في ولاية ماساتشوستس الخميس، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام أمريكية.

عدم الاقتراب من المكان

وأفادت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة آيير القريبة من مكان الحادث، بأن القطار لم ينقل أي مواد خطيرة، لكنها دعت السكان لعدم الاقتراب من المكان.

وتشير إدارة الإطفاء إلى خروج 5 عربات عن السكة، وأكدت السلطات عدم إصابة أحد بأذى نتيجة الحادث.

خروج عن المسار

من المعروف، أن القطار تابع لشركة Norfolk Southern، التي قد تعرّض قطار آخر تابع لها لحادث الخروج عن المسار في ولاية أوهايو الأمريكية يوم 3 فبراير الماضي.

وكان القطار في أوهايو ينقل مواد كيميائية خطيرة، وأسفر الحادث عن وقوع انفجار ونشوب حريق، واضطرت السلطات لإجلاء السكان من المنطقة المحيطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أخبار رئيسية

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10...

وظائف
تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس
الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

الرياضة
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
السعودية اليوم

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52...

السعودية اليوم
أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
السعودية اليوم

أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة...

السعودية اليوم
لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء
أخبار أمنية

لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون...

أخبار أمنية
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
العالم

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة...

العالم
إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال
السعودية اليوم

إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام...

السعودية اليوم