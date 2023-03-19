لقطات لدب يتجول وسط الشارع بتركيا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لظهور حيوان مفتّرس في إحدى مناطق الولاية وهو يسير بمفرده قبل أن يتوارى عن الأنظار، في حين أعلنت السلطات أنها بدأت بالبحث عنه بعد إبلاغها بوجود دبّ كان يتجوّل في المنطقة فجراً.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine Bedirbaba Mahallesi'ne inen ayı, cep telefonuyla görüntülendi. — Yeni Şafak (@yenisafak) March 19, 2023

ذعر بالشوارع التركية

وأثار مقطع الفيديو المسُجّل بوساطة هاتفٍ محمول، والذي بثته يني شفق، الذعر لدى سكان ولاية يوزغات التركية الواقعة وسط البلاد.

وأظهر الفيديو الملتقط الدبّ وهو يتجوّل في منطقة سورغون بولاية يوزغات فجر اليوم الأحد قبل أن يتوارى عن الأنظار لعدّة ساعات بعد التقاط الفيديو، الذي تمّ تداوله على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

العثور عليه

ولم يُعرف ما إذا كان هذا الحيوان المفترس قد تمكّن من الهرب من حديقة الحيوانات أو أنه كان مشرّداً، إلا أن السلطات تمكّنت من العثور عليه قبل ساعات بعدما طلب السكان مساعدتها في إلقاء القبض عليه خشية من أن يقوم بمهاجمتهم.

وكان صاحب مقطع الفيديو، يقود حافلته حينما شاهد الدبّ وسط الشارع، لكنه توارى عن الأنظار، وهو ما دعا سائق المركبة إلى طلب النجدة وإخبارهم عن مكان ظهور الدبّ.