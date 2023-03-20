لقطات لعامل إنقاذ روسي يلقي نصف مليون دولار جمعها من تركيا

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لدولارات مبعثرة على الأرض في روسيا، حيث ألقاها عامل إنقاذ من نافذة منزله.
وفي التفاصيل، ألقى عامل إنقاذ نصف مليون دولار من نافذة منزله، ليتخلص منها بعد أن اكتشفت الشرطة الروسية أنه جمعها خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.
وكان العامل الروسي، قد عمد إلى رمي الأموال بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو. وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية”.
من المعروف أن زلزال مزدوج، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.
ووفقًا لوسائل إعلام تركية، تعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا، وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني شاركت فيها العديد من الدول.