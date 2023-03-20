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بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو

لقطات لعامل إنقاذ روسي يلقي نصف مليون دولار جمعها من تركيا

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
لقطات لعامل إنقاذ روسي يلقي نصف مليون دولار جمعها من تركيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لدولارات مبعثرة على الأرض في روسيا، حيث ألقاها عامل إنقاذ من نافذة منزله.

نصف مليون دولار

وفي التفاصيل، ألقى عامل إنقاذ نصف مليون دولار من نافذة منزله، ليتخلص منها بعد أن اكتشفت الشرطة الروسية أنه جمعها خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وكان العامل الروسي، قد عمد إلى رمي الأموال بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو. وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية”.

زلزال تركيا وسوريا

من المعروف أن زلزال مزدوج، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، تعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا، وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني شاركت فيها العديد من الدول.

 

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