Icon

المدني: ابتعدوا عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول Icon غرفة الزلفي تعلن 40 وظيفة شاغرة وفنية عبر ملتقى التوظيف غداً Icon انقلاب شاحنة محملة بالتراب على سيارة صغيرة في مكة Icon اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق Icon عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى Icon طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته Icon الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد Icon حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية Icon تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توقعات باستمرارها حتى الغد

لقطات لـ أمطار رعدية على الرياض والقصيم وحائل والشرقية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
لقطات لـ أمطار رعدية على الرياض والقصيم وحائل والشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، لقطات مصورة توثق الحالة الممطرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة اليوم، وسط توقعات باستمرارها حتى الغد.

وقال الحصيني عبر تويتر: السحب الرعدية الممطرة مساء اليوم الأحد على محافظات الرياض الشمالية والغربية والجنوبية وغرب العاصمة الرياض، مشيرًا إلى وجود سحب رعدية ممطرة على أجزاء من القصيم الجوف حائل وشرق الباحة وعسير وشمال الشرقية والكويت.

وناشد المواطنين والمقيمين بكثرة الاستغفار، قائلًا: أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام
السعودية اليوم

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام

السعودية اليوم
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
تكنولوجيا

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

تكنولوجيا
انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض...

السعودية اليوم
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
السعودية اليوم

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

السعودية اليوم
ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي
السعودية اليوم

ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق...

السعودية اليوم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
السعودية اليوم

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

السعودية اليوم
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري...

الرياضة