لقطات لـ أمطار رعدية على الرياض والقصيم وحائل والشرقية

نشر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، لقطات مصورة توثق الحالة الممطرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة اليوم، وسط توقعات باستمرارها حتى الغد.

اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة

السحب الرعدية الممطرة مساء اليوم الاحد الساعة "8:30 على محافظات الرياض الشمالية والغربية والجنوبية وغرب العاصمة الرياض وهناك سحب رعدية ممطرة على أجزاء من… https://t.co/J84MBxsOgr pic.twitter.com/oCkq4emron — عبدالعزيز بن محمد الحصيني"المبشر" (@A__alhussaini) March 12, 2023

وقال الحصيني عبر تويتر: السحب الرعدية الممطرة مساء اليوم الأحد على محافظات الرياض الشمالية والغربية والجنوبية وغرب العاصمة الرياض، مشيرًا إلى وجود سحب رعدية ممطرة على أجزاء من القصيم الجوف حائل وشرق الباحة وعسير وشمال الشرقية والكويت.

وناشد المواطنين والمقيمين بكثرة الاستغفار، قائلًا: أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.