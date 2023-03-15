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وسط تحذيرات من الدفاع المدني

لقطات لـ العواصف الشديدة وتساقط البرد شمال الرياض

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
لقطات لـ العواصف الشديدة وتساقط البرد شمال الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقط زخات البرد بغزارة على حي العارض شمال الرياض.

ورصد فيديو آخر، ما سببته الأمطار المصحوبة بزخات البرد ونشاط في الرياح في جريان السيول وتطاير شديد للنخل وأوراق الشجر.

عواصف رعدية

من جانبها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، أن المناطق المشمولة بالحالة هي (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، ومرات).

وأهابت المديرية العامة الجميع عند هطول الأمطار، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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